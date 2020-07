Banca del Piemonte, Italiana Assicurazioni e Grifo Holding insieme nella Bancassicurazione

Banca del Piemonte, storico istituto bancario di Torino, Italiana Assicurazioni, società di Reale Group e Grifo Holding, primo hub di servizi del settore assicurativo e finanziario italiano, hanno rafforzato una partnership nel settore della Bancassicurazione.

Nello specifico Asfalia Prime Broker, broker assicurativo indipendente della Holding specializzato in soluzioni assicurative del ramo vita e danni per la clientela privata e corporate, consentirà ai clienti della banca di accedere a un’ampia offerta di soluzioni assicurative, dalla tutela della propria vita, all’abitazione, alla salute e le migliori forme di investimento e di private insurance.

Attraverso l’innovativa piattaforma informatica di bancassicurazione multi compagnia e multi prodotto sviluppata da GrifoTech, startup innovativa dedicata all’insurtech del Gruppo, Banca del Piemonte potrà proporre alla propria clientela, in modo semplice ed efficiente, soluzioni innovative di Italiana Assicurazioni in merito alle aree investimento e protezione. “Questa partnership ci permette di offrire ai nostri Clienti soluzioni sempre più innovative, efficaci e diversificate anche nel settore assicurativo – dichiara Camillo Venesio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca del Piemonte. Sosteniamo con convinzione il lavoro delle startup innovative e riteniamo che la Grifo Holding sia il partner ideale per rafforzare ulteriormente il settore della Bancassicurazione della nostra Banca con Italiana Assicurazioni, cui siamo legati da una partnership consolidata”. “Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati i sostenitori di questa unione che ci permette di portare le nostre soluzioni ai clienti di Banca del Piemonte in modo efficiente - dichiara Roberto Laganà, Direttore Generale di Italiana Assicurazioni. Italiana Assicurazioni in questa partnership continuerà a garantire solidità e competenza con prodotti che coprono tutte le principali esigenze assicurative e finanziarie dei clienti bancari”.

“Abbiamo fortemente creduto nella possibilità di coniugare efficienza, tecnologia e semplicità investendo sulla digitalizzazione e sulla specializzazione delle business unit dedicate al settore Bancassicurazione - dichiara Bernardo Franchi, Amministratore Unico di Grifo Holding -. Crediamo fortemente nella competenza specifica per settori di appartenenza; essere partner di Grifo Holding significa poter disporre di soluzioni, servizi e consulenza su diversi fronti, assicurativi e finanziari. Metteremo a disposizione la piattaforma di bancassicurazione Dafne e grazie alla presenza del Broker potremo supportare il nostro partner con soluzioni all’avanguardia di Private Life Insurance”.