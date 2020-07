Liebherr, Electrolux e Bosch in testa nella classifica migliori frigoriferi 2020 di Guida Acquisti

Andrea Pilotti, noto esperto di elettrodomestici e autore del sito specializzato Guida Acquisti, ha appena pubblicato la sua nuova classifica dei migliori frigoriferi combinati 2020 .

C'era da aspettarselo, come ogni anno le classifiche di Andrea Pilotti riservano nuove sorprese per i consumatori italiani, che a causa del caldo estivo si ritrovano con il frigorifero rotto e si mettono in cerca di un nuovo modello.

Andrea Pilotti, noto alle cronache per stilare classifiche di elettrodomestici con un occhio di riguardo al rapporto qualità prezzo, quest'anno ha trovato nei modelli di Liebherr, Electrolux e Bosch i prodotti più interessanti.

Grosse novità anche sul fronte delle tecnologie applicate al mondo dei frigoriferi combinati, tra le top del 2020 Andrea Pilotti ha identificato le seguenti:

Liebherr BioFresh - I cassetti BioFresh possono essere impostati su due diversi livelli di umidità: DrySafe o HydroSafe. L’impostazione DrySafe (umidità bassa) è ideale per carne, pesce e latticini. L’impostazione HydroSafe (umidità alta) conserva meglio la frutta e la verdura non confezionate. Frutta e verdura hanno un elevato tenore di acqua, che deve essere mantenuto durante la conservazione. Quando il cassetto impostato su HydroSafe è pieno, al suo interno si crea un’umidità fino al 90%, che mantiene gli alimenti freschi e croccanti molto più a lungo. In un cassetto BioFresh HydroSafe, i kiwi conservano il loro aroma delicato, il loro contenuto di vitamine e il loro aspetto invitante per 80 giorni, rispetto ai 40 in un cassetto normale. Per un formaggio d’alpeggio in un cassetto BioFresh DrySafe, la durata aumenta addirittura da 10 a 110 giorni.

Whirlpool Doppio Total No Frost è costituito da 2 circuiti di raffreddamento indipendenti per consentire una miglior conservazione degli alimenti in qualsiasi punto del vano frigo. Un risultato ottenuto attraverso il controllo del livello di umidità (70% mantenuto in tutto il frigorifero), minima variazione di temperatura interna (+/-2°C) e nessuna contaminazione di odori tra reparto cibi freschi e freezer.

Hotpoint Active Oxygen 2.0 è una tecnologia in grado di rilasciare automaticamente molecole di ossigeno attivo ad ogni apertura dello sportello. Un sistema che purifica l’atmosfera interna e prolunga la conservazione dei cibi freschi.

Samsung Family Hub è un insieme di funzioni smart che consentono al frigorifero di comunicare con l’utente e a quest’ultimo di gestire la conservazione del cibo con grande flessibilità. Grazie alla connessione Wi-Fi, controllo tramite app e videocamere interne sarà possibile osservare da remoto il vano frigo, ricevere notifiche sulla scadenza del cibo ed effettuare la spesa online direttamente dallo schermo posizionato sullo sportello.

Beko Active Fresh Blue Light è un particolare sistema di illuminazione del cassetto frutta e verdura. Una luce di colore blu ha la funzione di favorire la fotosintesi e preservare i livelli di vitamina C, conservando più a lungo sapore e freschezza degli alimenti.