Binari di via Cigna: da lunedì 1° luglio al via i lavori di ripristino della sede tranviaria

Da lunedì 1° luglio, GTT avvierà i lavori di risanamento e revisione dell'impianto tranviario in via Francesco Cigna.

Gli interventi, che si concluderanno con il riassetto della viabilità e la posa di nuovi binari nel tratto compreso tra via Antonio Cecchi e via Chiesa della Salute, ripristineranno l'efficienza del servizio tranviario in vista della futura riorganizzazione della viabilità nell'area di piazza Baldissera.

L'avvio anticipato di queste attività, concentrate nei mesi di luglio e agosto, ha l'obiettivo di limitare l'impatto sui flussi di traffico durante i lavori in piazza Baldissera previsti per il 2025.

In questo modo si vuole contribuire a garantire una viabilità più fluida nella zona, a beneficio di automobilisti, residenti e fruitori dei mezzi pubblici. Gli interventi saranno eseguiti in più fasi di cui le prime due, già concordate e pianificate in dettaglio nell'ambito degli incontri di "Regia di Cantiere" con il Comune di Torino e la Polizia Municipale, dureranno circa 20 giorni e si concentreranno prima nel tratto compreso tra via Sassari e via Ciriè e, a seguire, nel tratto tra via Ciriè e strada del Fortino.

Il termine dei lavori nel complesso è previsto entro fine agosto.

Le ulteriori fasi saranno definite sempre in sede di "Regia di Cantiere".

Per consentire l'avanzamento dei lavori, le linee di trasporto pubblico 10N, 91 e N10 subiranno deviazioni di percorso: direzione Piazza XVIII Dicembre – direzione Piazza XVIII Dicembre –Piazza Caio Mario Piazza Caio Mario Piazza Caio Mario –Piazza Vittorio Veneto Piazza Vittorio Veneto Piazza Vittorio Veneto: da Piazza Baldissera / Corso Principe Oddone deviate per Corso Principe Oddone – Corso Regina Margherita – Rondò della Forca – Corso Principe Eugenio – Corso Beccaria – Piazza Statuto – percorsi normali; direzione Via Massari – direzione Via Massari –Via Gandino a Gandino a Gandino –Caselle Caselle Caselle: percorsi normali sino a Rondò della Forca – Corso Regina Margherita – Corso Principe Oddone – Piazza Baldissera – Via Giachino – Via Stradella – Via Chiesa della Salute – percorsi normali.

Per info: www.gtt.to.it