Aggredisce moglie e figlio con martelli a Chivasso: 4 arresti per maltrattamenti in famiglia in 48 ore

In provincia di Torino quattro arresti e una denuncia dei Carabinieri, per maltrattamenti sui famigliari e conviventi, nelle ultime 48 ore.

A Giaveno i militari sono intervenuti, dopo una segnalazione al 112, per una lite in famiglia. Sono stati alcuni vicini a chiamare l’Arma per denunciare le continue liti tra madre i figlio. Umiliazioni e prepotenze che duravano ormai da qualche tempo. L’uomo dopo aver litigato con la madre 80enne per futili motivi, l’ha aggredita verbalmente per l’ennesima volta. La vittima ha detto che le umiliazioni duravano da molto tempo e di non aver mai presentato denuncia: il figlio di 49 anni è stato denunciato per maltrattamenti.

I Carabinieri sono poi intervenuti a Chivasso, dopo un 63enne si è scagliato contro il figlio di 22 anni e la moglie di 61 anni con due martelli. Un vicino di casa ha segnalato al 112 un violento litigio in un appartamento del condominio. I carabinieri sono arrivati immediatamente e hanno sorpreso l’uomo che parlava con la moglie e la minacciava con due martelli.

La vittima ha denunciato ai militare dell’Arma che le violenze fisiche e psicologiche duravano ormai da due anni. Madre e figlio sono stati accompagnai all’ospedale di Chivasso per essere visitati e medicati. La prognosi per entrambi è stata di tre giorni per contusioni varie: l’uomo è stato arrestato.

Situazione analoga a Moncalieri, dove la moglie ha telefonato ai carabinieri dopo l’ennesima aggressione da parte del marito troppo irascibile. L’uomo, un italiano di 56 anni, sotto l’effetto di alcol ha aggredito le figlie di 15 e 21 anni e la donna senza alcun motivo.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno fermato l’uomo in casa, che non ha opposto nessuna resistenza. La moglie ha precisato che non era la prima volta e che le minacce e le botte duravano da qualche tempo. L’uomo è stato arrestato, mentre la moglie e le figlie sono state accompagnate all’ospedale per essere medicate. Sono state dimesse con una prognosi di sette giorni per contusioni varie. I carabinieri hanno sequestrato due fucili dell’uomo regolarmente detenuti.

A Torino i Carabinieri della Stazione di Regio Parco hanno raccolto la denuncia di una donna di 40 anni, da mesi perseguitata dal compagno, dopo 5 anni di convivenza. Da tempo il 56enne aveva iniziato a maltrattare e pedinare la donna e spesso la fermava per strada per interrogarla e chiederle chi fosse il suo amante, convinto fosse un altro condominio. L’uomo è stato arrestato in flagranza mentre pedinava la donna.