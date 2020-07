Vertenza Dussmann, presidio dei sindacati il 22 luglio in piazza Castello

Continua la vertenza contro la multinazionale tedesca Dussmann Service sugli appalti della Sanità piemontese dell’ASL TO1 e del polo della Città della Salute di Torino.

"Questo lo stato dell'arte: nel 2017 responsabilmente, lavoratrici e lavoratori con i sindacati, al fine di evitare licenziamenti e trasferimenti improponibili, siglarono un accordo che prevedeva la sospensione di alcuni istituti contrattuali e grandi sacrifici al fine di mantenere il diritto all'occupazione ed alla sua dignità.

Tale accordo, ampiamente superato già dall'inizio del 2019, nel mese di dicembre 2019 è stato disdettato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti, le quali hanno richiesto l'immediato ripristino di tutti gli istituti contrattuali sospesi ed avviando un tavolo serrato di trattativa che ha portato i sindacati all'apertura dello stato di agitazione, con conseguente procedura di raffreddamento in Prefettura a Torino il 4 giugno scorso e successivo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori con presidio di fronte alla Regione Piemonte il 19 giugno scorso".

"In tale data”, dichiarano le segreterie dellla Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti di Torino, “la Regione Piemonte ci ha convocati in udienza impegnandosi ad istituire un tavolo di confronto tra Azienda appaltatrice, Direzione sanitaria e parti sociali al fine di trovare soluzioni che sbloccassero la vertenza. Soltanto un interlocutore di peso come l'assessora al lavoro Chiorino ed i dirigenti della Regione Piemonte che si occupano dell'appalto da cui dipendono le strutture sanitarie in questione, possono costruire un percorso che consenta ai lavoratori di vedersi restituiti i diritti sacrosanti previsti dal CCNL, valutando con la Dussmann Service le specifiche di capitolato e di resa attuale dell'appalto”.