Elezioni a Moncalieri, il Popolo della Famiglia assieme al centrodestra per Pier Bellagamba sindaco

Il Popolo della Famiglia è entrato nella coalizione di centrodestra in vista delle prossime Elezioni Amministrative del 20-21 settembre a Moncalieri.

Tra le sei liste che osterranno il candidato sindaco Pier Alessandro Bellagamba ci sarà anche il PdF, con Alessandro Sportiello, presidente del circolo Meraki, che sarà il capolista. “Il Popolo della Famiglia è presente da anni nel territorio moncalierese con il nostro circolo”, ha dichiarato Sportiello. “Questo accordo è frutto di un lavoro di squadra coordinato tra la nostra realtà locale e la dirigenza nazionale del PdF. Ringraziamo il coordinatore nazionale del PdF, Nicola Di Matteo, per il tempo che ci ha dedicato e per il suo prezioso contributo, e anche il presidente Mario Adinofi per averci stimolato a proseguire”.

“Su nostra specifica richiesta”, ha proseguito Sportiello, “il simbolo del Popolo della Famiglia verrà affiancato a quelli dei più blasonati partiti nazionali e nel gruppo occuperà la posizione centrale. In merito alle mansioni, ci è stata affidata la gestione della complessa materia relativa alla Famiglia, al Lavoro e alle Politiche sociali. Inizia pertanto la nostra campagna elettorale targata PdF a Moncalieri, che per numero di abitanti è la quinta città della Regione e la centododicesima a livello nazionale. Sarà nostra premura far risaltare il simbolo, a noi affidato, con grande impegno e determinazione, allo scopo di contribuire attivamente all'elezione a sindaco del nostro candidato Bellagamba”.

“L’invito che è stato rivolto al Popolo della Famiglia di entrare nella coalizione di centrodestra a Moncalieri conferma ancora una volta l’importanza del nostro ruolo nei vari territori in vista delle prossime Amministrative del 20 settembre”, ha sottolineato Nicola Di Matteo, coordinatore nazionale del PdF. “Ci impegneremo a Moncalieri nella promozione di politiche in difesa della famiglia e della vita e che tendano una mano a coloro che, specie in questo particolare periodo, sono più deboli o in difficoltà”.