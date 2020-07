“Coldiretti Piemonte: con approvazione DL Rilancio aiuti alla nostra agricoltura”

“Dal taglio del costo del lavoro nei settori agricoli più duramente colpiti al sostegno delle filiere, dagli aiuti alimentari ai più bisogni all’accesso al credito fino all’anticipo al 70% dei fondi comunitari alle aziende: queste le misure di sostegno autorizzate dalla Commissione Europea per fronteggiare la drammatica emergenza Covid 19”. E’ quanto affermano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale in riferimento all’approvazione definitiva del Decreto Rilancio.

“Il provvedimento contiene un corposo pacchetto di interventi per il settore fortemente sostenuti dalla nostra Organizzazione – proseguono Moncalvo e Rivarossa -. Sicuramente la pandemia ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico della filiera del cibo con la necessità di difendere la sovranità alimentare e non dipendere dall’estero per l’approvvigionamento alimentare in un momento di grandi tensioni internazionali sugli scambi commerciali. Certo la situazione resta grave, soprattutto per i comparti che hanno subito maggiori danni e tra questi, in Piemonte, citiamo senza dubbio il vitivinicolo, il florovivaismo e l’agriturismo, per cui ora è urgente attivare al più presto le misure varate senza burocrazia. Per una vera ripresa, dovranno ripartire anche le esportazioni ed il turismo che hanno impatto diretto sul nostro agroalimentare”.