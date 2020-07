Da Skam Italia a Sex Education: i migliori teen drama da vedere in streaming

Alcuni teen drama hanno la capacità di intrattenere solamente adolescenti, altri anche giovani adulti. Esempi della seconda categoria ne possiamo trovare moltissimi, e tra i migliori titoli teen drama alcuni riescono a far riflettere, altri a ridere, altri ancora a commuovere persone che non possiamo certamente definire teenager. In alcuni casi, persino chi si dichiara contrario al genere, alla fine desiste e si appassiona. Dalla commedia inglese alla serie dark, vediamo insieme quali sono i migliori teen drama che il palinsesto streaming offre al momento.

Skam Italia

Partendo dalla webserie norvegese, in poco tempo Skam si è concretizzata in un fenomeno a carattere internazionale, che l'ha portata ad un franchise con remake in molti Paesi, tra cui Italia, Spagna, Usa, Brasile, Germania, Belgio, Olanda e Francia. Nella sua versione italiana, nata per mano di Ludovico Bessegato, racconta con naturalezza le vicissitudini dei millenial che si imbattono nei tipici conflitti familiari: disagio psicologico, sessualità, e le tradizionali insicurezze del periodo adolescenziale, ambientate nei corridoi del "Liceo J.F. Kennedy" di Roma. Un microcosmo che non prevede la presenza della figura genitoriale. Vale davvero la pena di scoprire tutto sulla serie tv Skam Italia. Disponibile su Tim Vision e Netflix.

Sex Education

Probabilmente Sex Education è uno dei migliori esempi di teen drama degli ultimi tempi. Una brillante commedia che, come facilmente intuibile dal nome, racconta la scoperta, le implicazioni e le problematiche tipiche della sessualità, vista con gli occhi di un adolescente. Un piccolo capolavoro di originalità nella scrittura, ma anche nella rappresentazione dei personaggi. Un taglio comico, in grado comunque di affrontare temi molto delicati come quello della violenza di genere. Trovare dei difetti a Sex Education, davvero non è semplice. Disponibile su Netflix.

Euphoria

Una specie di romanzo decadente tra droga, sesso, un immenso senso di solitudine e la tipica angoscia adolescenziale questo teen drama Euphoria, ambientata in un immaginario "borghese" di periferia, dove le vite di adolescenti senza una guida e senza una bussola, intraprendono la via dell'autodistruzione. L'unico modo per sentirsi vivi è proprio questa forma di masochismo, ben rappresentato in questa serie dai contorni sfacciati. Un tratto visivo caratterizzato da immagini piuttosto audaci, a tratti persino disturbanti. Disponibile su Now TV.

Atypical

La serie è incentrata su Sam, un ragazzo con la sidrome di Asperger che esattamente come succede per i suoi coetanei, si ritrova a fare i conti con la ricerca dell'indipendenza e con l'amore. Un viaggio davvero molto toccante, a tratti commovente, che induce a far riflettere come spesso il "diverso" non lo sia affatto. Stagione dopo stagione (tre le passate, una quarta e probabilmente ultima appena rinnovata), un crescendo di ricerca interiore che non può non incollare allo schermo. Disponibile su Netflix.

Riverdale

Uno dei teen drama più seguiti e amati del momento è sicuramente Riverdale. Ad aprire la serie la morte di uno dei due gemelli "Blossom", nella cittadina omonima, figli di una delle famiglie "bene" di Riverdale. Un mistero che sconvolge la popolazione, ma che in realtà è solamente il primo di tanti altri che, stagione dopo stagione, porteranno scompiglio in tutte le famiglie della città. La serie, che non stentiamo a credere possa diventare un cult, è disponibile su Netflix per le sue prime tre stagioni. La quarta deve ancora arrivare sulla piattaforma di streaming, ma questo teen drama è stato già rinnovato per una quinta.