Un'azienda specializzata in assistenza e retrofit di macchinari per un approccio volto al recupero

La sicurezza sul luogo di lavoro è un valore fondamentale in tutti i settori, soprattutto quelli in cui sono presenti macchinari pesanti che funzionano con l'elettricità e materiali taglienti e tossici, pericolosi e nocivi per la salute. Inoltre, per preservare in ottime condizioni le apparecchiature è indispensabile pensare alla manutenzione periodica, alla sostituzione delle parti obsolete e rotte con un retrofit che allunghi la vita del macchinario e allo stesso tempo garantisca la sicurezza del lavoratore. L'azienda Ram Service di Reggio Emilia è specializzata in revisione e assistenza macchinari, con una serie di servizi utili per fabbriche e industrie. Ma andiamo a scoprire nello specifico tutto il campo del pronto intervento in cui la ditta è competente.

Cosa si intende con retrofit

Con il termine di retrofit si intende un'opera di rimessa a nuovo del macchinario, valutando le parti da sostituire e da aggiustare e recuperare. In questo modo le apparecchiature non vengono smantellate ma la macchina gode di autonomia in piena sicurezza ancora per un determinato lasso di tempo. Il retrofit viene eseguito con un approccio volto al risparmio e al recupero, con un atteggiamento anti-spreco ed eco-sostenibile. Allo stesso tempo, ovviamente, la macchina deve garantire la completa sicurezza del lavoratore e delle persone che gravitano nel luogo di lavoro, oltre che essere efficace e non interrompere il ciclo produttivo.

Tutti i servizi offerti

La Ram S.r.l. è specializzata anche in assistenza meccanica, con la rettifica e la revisione di coni mandrini ed elettro mandrini, revisione di porta-utensili motorizzati, torrette porta-utensili e turcite. Visitando il sito www.ramservice.it è possibile ricevere la migliore assistenza elettronica di tutti i macchinari, tra cui l'installazione di controlli numerici, la progettazione di quadri elettrici e varie riparazioni di azionamenti. All'interno dell'assistenza meccanica ed elettrica, in primo luogo viene preservata la sicurezza di ogni componente, secondo la normativa vigente e i rigorosi test standard. Per questo la Ram Service prevede anche numerosi controlli periodici e l'aggiornamento di tutte le fasi di produzione.

L'adeguamento di sicurezza è il modo migliore per essere in regola e garantire un luogo di lavoro protetto e confortevole.

Esperienza trentennale nella manutenzione delle macchine

Dal 1990 la Ram S.r.l. si impegna nella revisione e nell'assistenza di macchinari industriali meccanici ed elettronici, a controllo numerico e molto altro ancora. Un territorio attivo come l'Emilia Romagna è ricco di fabbriche di ogni tipo, partendo dal settore alimentare, fino a quello siderurgico, tessile, per non dimenticare la ristorazione e le strutture alberghiere. In ogni contesto esistono tantissime macchine che necessitano della giusta cura e di un'attenzione particolare e certosina. Dalle prime esperienze di retrofit, fino all'apertura del centro per la revisione utensili, all'acquisto delle strutture di equilibratura e di vibrazioni su mandrini, la Ram Service si è evoluta fino a diventare un vero e proprio centro nevralgico e punto di riferimento per tutte gli imprenditori e per i proprietari di fabbriche e industrie della zona.

Attualmente l'impresa opera a livello nazionale e internazionale: basta compilare il form sul sito di ram service.it per ricevere un preventivo del tutto gratuito.

Ballbar test e revisioni effettuate

La ditta di revisione, assistenza e manutenzione macchinari ha un background molto ampio e assortito, un portfolio ricco di esperienze come il retrofit Mario Carnaghi, Mazak, in collaborazione con una serie di partner come TecnoPiù e Sacemi Gamar.

Il valore economico delle procedure di manutenzione e revisione

L'assistenza alla macchina non ha solo una valenza protettiva per l'operaio nel luogo di lavoro, ma anche una forte impronta a livello socio-economico, a livello di produttività. Quando si rompe un macchinario è sempre un costo esoso provvedere sia allo smantellamento che alla sostituzione: per questo motivo si cerca sempre di prolungare la vita dell'apparecchio in modo da valorizzarne le performance e l'efficacia. Sempre in caso di rottura di un macchinario, ad esempio di tipologia a produzione seriale, può capitare che passi molto tempo prima della riparazione e della sostituzione totale: il rischio è quello di interrompere il ciclo produttivo, con il risultato di perdita di denaro.

Un retrofit adeguato, invece, provvede alla sostituzione del componente danneggiato mentre la macchina sta ancora lavorando.

Concludendo

L'azienda R.A.M. è il punto di riferimento per tutte quelle industrie che stanno cercando un pronto intervento pulito, rapido ed efficace, con tanti servizi di assistenza meccanica, elettronica, retrofit e adeguamenti sicurezza per tutte le tipologie.

Basta visitare il sito per ricevere un preventivo e saperne di più, e dormire sogni tranquilli.