Cosa fare dopo cena: i programmi TV della sera

A discapito di quanto si pensi, un elevato numero di italiani ha ancora l’abitudine di guardare la TV generalista. Questo è vero soprattutto post Covid-19: il lockdown ha riportato tantissimi telespettatori ai programmi TV della sera, quelli classici dei canali TV tradizionali. Detto questo, anche nel nostro Paese si stanno evidenziando comportamenti diversi da quelli di un tempo. Da chi predilige i servizi in streaming fino a chi guarda la TV su un tablet.

Cosa guardare: i programmi TV della sera

Questo il dilemma che assale chi ama la TV tradizionale: cosa trasmetteranno stasera? Per conoscere i palinsesti della serata è sufficiente fare un salto su SuperGuidaTV , un sito internet dedicato alla programmazione, ma anche agli approfondimenti sui principali programmi in onda in Italia. L’offerta è peraltro molto cambiata negli ultimi anni; ormai da vari anni sono infatti disponibili moltissimi canali di tipo tradizionale, così come canali tematici, completamente dedicati a un singolo argomento. Chi desidera trascorrere la serata con i migliori programmi TV ha solo l’imbarazzo della scelta. I canali più noti e seguiti, ossia i tre principali canali RAI e i tre Mediaset, offrono più o meno i medesimi palinsesti di sempre. Con alcune serate dedicate al grande cinema, o allo sport o ai programmi di intrattenimento. Negli ultimi tempi ognuno di questi canali ha anche arricchito il proprio palinsesto di vari programmi di approfondimento, politico e di cronaca, visto l’interesse di tanti italiani per questo tipo di argomenti.

Non solo canali tradizionali

Oltre ai canali tradizionali, quelli che offrono programmi molto vari a seconda dell’ora del giorno, ci sono anche in Italia numerosi canali tematici, che sono dedicati a un singolo argomento. Sia esso la vita quotidiana, come avviene con Real-time, che offre prevalentemente programmi cosiddetti reality; oppure la moda, lo sport, i documentari sulla natura, i viaggi. I palinsesti sono quindi monotematici, particolarmente interessanti per chi nutre una specifica passione: a qualsiasi ora del giorno e della notte potrà trovare un programma che lo interessa. Cine34, ad esempio, è un canale del digitale terrestre dedicato al cinema italiano, Giallo offre esclusivamente programmi polizieschi. Il canale tematico ha scardinato l’idea del palinsesto, con i programmi più interessanti in prima serata e i prodotti meno importanti nel resto della giornata.

Non solo digitale terrestre

Per decidere cosa guardare in tv stasera è oggi possibile valutare anche varie altre offerte, oltre al classico digitale terrestre. Da decenni sono disponibili i canali satellitari; negli ultimi tempi sono particolarmente interessanti anche i servizi on demand o in streaming, alcuni di proprietà dei canali televisivi tradizionali, come RAI e Mediaset. Offrono contenuti unici, repliche di programmi TV, o addirittura i palinsesti dei canali più noti, da vedere e rivedere quanto e quando si desidera. Gli italiani che approfittano di questo tipo di opportunità sono in costante crescita. Ne è testimonianza il fatto che circa il 50% degli italiani utilizza regolarmente queste opportunità di intrattenimento, in molti casi direttamente dallo schermo di un tablet o di uno smartphone.