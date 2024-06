Lo Russo: "Asfaltare le buche è una priorità, ma i soldi per pedonalizzare via Roma sono un'altra cosa"

A Torino il tema delle buche " è intollerabile ", ma i soldi per la pedonalizzazione completa di via Roma " non sarebbero stati utilizzabili per asfaltare le strade ". A chiarirlo ai microfoni di TO-Radio è il sindaco Stefano Lo Russo , che ammette come sulla questione delle strade "groviera" serva un cambio di passo.

I soldi

Complice le piogge della primavera, moltissime vie del capoluogo piemontese sono segnate da avvallamenti. Dal punto di vista finanziario, nel 2024 sono aumentate le risorse per la sistemazione dell’asfalto. Per la manutenzione straordinaria sono stati stanziati circa 2 milioni e mezzo, a cui si aggiungono tre milioni per quella ordinaria: a questi si sommano due milioni per il suolo pubblico.

12 milioni di euro per via Roma

Lo Russo, a TO Radio, ha sottolineato come la Città nei prossimi mesi si concentrerà "per migliorare il servizio" di asfaltatura. Negli scorsi giorni l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta ha presentato la pedonalizzazione totale di via Roma, anche nel tratto da piazza San Carlo a piazza Castello. Un progetto dal costo complessivo di 12 milioni di euro, finanziato con fondi PON Metro Plus: l'arteria centrale dirà addio completamente alle macchine per la prima metà del 2026.

Da parte di alcuni esponenti della minoranza sono state sollevate critiche. In particolare il consigliere di Forza Italia Domenico Garcea ha sottolineato come i fondi per la pedonalizzazione avrebbero potuto essere usati per le periferie