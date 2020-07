Magliano (Moderati): "La nuova ZTL? Nient'altro che un piano di contrasto ai furbetti delle strisce blu"

"Parole, annunci, conferenze stampa: alla fine la nuova ZTL annunciata dalla premiata ditta Appendino-Lapietra non sarà nient'altro che un sistema di contrasto nei confronti di chi, prima, poteva provare "a fare il furbo", pagandolo solo in parte o non pagando del tutto il posteggio sulle strisce blu": lo dichiara Silvio Magliano, Capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale a Torino.

"Una quarantina di telecamere ai varchi e tariffe al consumo per evitare il fenomeno dei "portoghesi". Davvero non molto di più. La montagna ha partorito il topolino. Anzi, per essere precisi al momento si è limitata ad annunciarlo".

"Perché l'Amministrazione Appendino non ha cercato piuttosto di capire quali siano le reali condizioni dei bilanci dei commercianti? Il rilancio del tema-ZTL (con un investimento da un milione e mezzo) arriva nel momento più sbagliato: questo sarebbe stato piuttosto il momento di mettere ogni euro disponibile sul sostegno al commercio".

"Questa misura avrà un esito positivo sulla qualità dell'aria? Ci crederò quando vedrò i dati che lo certificano. Quanto alle pedonalizzazioni, le sostengo senz'altro: a patto che ci sia disponibilità di parcheggi sotterranei, che sia garantito un servizio di trasporto pubblico efficiente e che le piste ciclabili che conducono al centro smettano di essere trappole pericolosissime soprattutto per gli utenti della strada più deboli: stendere una mano di vernice gialla sull'asfalto, cara Giunta, non basta".

"Che la Giunta provi a sfruttare il Covid-19 per affermare il principio secondo il quale le auto sono il male assoluto è e rimane un'operazione squallida. Questa Giunta si esibisce nell'ennesimo cambio di rotta e dimostra di non avere la più pallida percezione di che cosa sia accaduto e stia accadendo nel tessuto imprenditoriale e commerciale della città. Noi vogliamo che il commercio del centro riparta. E l'Amministrazione?", si domanda in conclusione Magliano.