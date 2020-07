Piazza d'Armi, l'allarme di Magliano:"Spazio di non controllo"

Piazza d’Armi è uno “spazio di non controllo: urge intervenire per ripristinare l’intera area”. E’ questa la richiesta del capogruppo dei Moderati Silvio Magliano, che ha presentato un’interpellanza discussa oggi in consiglio comunale sul settore nord della zona nel cuore di Santa Rita.

“Attualmente qui– ha spiegato l’assessore all’Ambiente Alberto Unia - sono posizionate dodici tende che ospitano persone di diverse nazionalità presenti da tempo, oppure frequentanti il Centro Emergenza Freddo e successivamente ospitate al V Padiglione per l’emergenza Covid”. In piazza sono anche presenti ventidue camper e sei roulotte: i controlli della Municipale sulle regolarità assicurative dei mezzi, “sospese e prorogate durante la fase di emergenza, riprenderanno come di consueto”. L’esponente della giunta Appendino - chiarendo come data la grandezza dello spazio la riqualificazione “richieda tempo”- ha ricordato gli interventi fatti in questi anni, come il recupero di due aree gioco, il rinnovamento del campo da basket e gli interventi sul laghetto.

“Le persone che stazionano in quell’area – ha sottolineano Magliano – lo fanno in maniera stabile, con tanto di piedini a terra alla base dei mezzi nei quali risiedono. Quell'area è attualmente uno spazio di non controllo, se si esclude la presenza dell'adiacente Caserma dei Carabinieri. Urge intervenire per ripristinare l'intera area”. Il capogruppo dei Moderati ha voluto poi lanciare un appello “passata l'emergenza da Covid-19, lavoriamo per decidere, per quella porzione di piazza, una destinazione sensata”.