Proseguono gli spettacoli a cielo aperto nell'Arena della Casa del Teatro di Torino.

Infine 26 luglio, alle ore 18.30, va in scena MARCO POLO E IL VIAGGIO DELLE MERAVIGLIE della Fondazione TRG Onlus in collaborazione con Fondazione Bottari Lattes, spettacolo tratto dai racconti de Il Milione di Marco Polo, scritto e diretto da Luigina Dagostino e interpretato da Claudio Dughera, Daniel Lascar e Claudia Martore, che guidano gli spettatori in un lungo, colorato e suggestivo viaggio di scoperta.