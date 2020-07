Cane (Lega Salvini Piemonte): "Minori: dalla commissione di indagine della Regione una relazione unitaria sul sistema di allontanamento e affido"

La commissione di indagine conoscitiva per analizzare il sistema di allontamento e affido dei minori della Regione Piemonte ha terminato i suoi lavori e converge verso una soluzione unitaria: un documento da portare in consiglio che riguarderà l’intero sistema regionale di segnalazione e presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento sui minori, di allontanamento dai nuclei familiari di appartenenza e della collocazione in comunità o affido. Così si è deciso durante la seduta odierna della commissione Sanità presieduta dal leghista Alessandro Stecco, su sua proposta.