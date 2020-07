Anteprima torinese del film "Dimmi chi sono", patrocinato da Amnesty International

La rassegna "Cinema a Palazzo" accoglierà mercoledì 22 luglio, dalle ore 22, nella corte d'onore di Palazzo Reale, l’anteprima torinese del film Dimmi chi sono, di Sergio Basso, presentato dal direttore di Film Commission Torino Piemonte Paolo Manera.

Il lungometraggio mette in luce la storia del popolo Lotshampa attraverso l’inedito e originale racconto di Sarita, una ragazzina di 13 anni nata a Khudunabari, un campo profughi in Nepal. La vicenda, che coinvolge oltre 100 mila esiliati bhutanesi, costretti a vivere a Khudunabari, è raccontata direttamente dalle testimonianze dei rifugiati in un modo tutto nuovo, combinando due generi apparentemente molto distanti fra loro: il musical e il documentario.

Nell'opera di Basso, l’ironia diventa la sorprendente chiave di lettura per un'autentica tragedia: i rifugiati non si limiteranno a raccontare il loro passato e la perdita dell'identità, ma lo canteranno e lo danzeranno attraverso le musiche di Pivio e Aldo De Scalzi e le coreografie di Matteo Gastaldo.

Una distribuzione La Sarraz Distribuzione, col patrocinio di Amnesty International Italia.

È possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria di Palazzo Reale, oppure on line su Mailticket.