Voucher turistico per gli Ncc piemontesi, ma la Regione frena: "Al momento non possiamo sostenere la spesa"

Un voucher turistico per aiutare i noleggiatori con conducente in Piemonte, ma “al momento la Regione non può sostenere questa spesa”. La doccia gelata per gli NCC è arrivata oggi in Consiglio Regionale, dove il capogruppo regionale dei Moderati Silvio Magliano ha presentato un’interrogazione urgente sul tema.

“Chiedo – ha detto l’esponente della minoranza – quali siano le misure urgenti a sostegno dei conducenti con noleggio”. “Questo comparto sta vivendo una grossa emergenza: vorrei sapere come intendete sostenere tale settore” ha chiarito il consigliere, ricordando come nelle scorse settimane si sia svolta una manifestazione degli operatori a Torino. I lavoratori hanno denunciato a gran voce come il Governo si sia dimenticato di loro e di non aver ricevuto alcun contributo.

Per venire incontro ai noleggiatori la Regione sta pensando ad un voucher turistico, simile a quello per le vacanze. “Ora – ha detto l’assessore regionale ai Rapporti con il Consiglio Regionale Maurizio Marrone, leggendo la risposta del collega ai Trasporti Marco Gabusi – serve una legge che lo preveda, così come una copertura economica: al momento non possiamo sostenere questa spesa”. Un duro colpo alle speranze degli Ncc, anche se la Giunta Cirio ha promesso di impegnarsi a valutare se reperire le “risorse sul prossimo assestamento di bilancio”.