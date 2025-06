Boni (Europa Radicale): "Dedichiamo a Fiorenzo Alfieri la candidatura di Torino capitale europea della cultura"

“Era dicembre 2020 quando ho proposto che la Città si candidasse per il 2033 a Capitale europea della cultura. Già allora dissi e proposi che fosse dedicata al grande Fiorenzo Alfieri questa nostra candidatura. Il 2033 sembrava a molti lontanissimo ma così evidentemente non era e non è. Con una petizione lanciata dopo la morte di Fiorenzo raccolsi su questa proposta oltre 400 adesioni tra le personalità cittadine della cultura, della società e della politica; tra tutti cito l’ex-Sindaco Valentino Castellani e l’On. Claudia Porchietto", dichiara Igor Boni, coordinatore di Europa Radicale.

"Con la cultura si mangia dal punto di vista economico e si nutre la mente. Lo abbiamo visto e vissuto sulla nostra pelle in una città che nei decenni è divenuta un centro culturale poliedrico sul quale dobbiamo continuare a investire. Alfieri è stata una vera e propria colonna del rilancio della Città come baricentro culturale a 360°; oggi l'occhio di Fiorenzo ci guarda dal logo presentato ieri di Torino Capitale Europea della Cultura 2033", conclude Boni.