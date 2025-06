Il Consiglio comunale si schiera compatto per mantenere il corso serale al Buniva

Il Consiglio comunale di Pinerolo si schiera in difesa del corso serale del Buniva. Una mozione partita dalla maggioranza, dal gruppo La Città Cresce, è stata discussa e approvata ieri sera, martedì 24 giugno, anche dai banchi della minoranza, con Lega, Pd, Pinerolo Trasparente, Spidalieri Sindaco e Pinerolo Bellissima favorevoli.

Il problema è esploso nelle scorse settimane, con l’Ufficio Scolastico Regionale che ha annunciato di non voler attivare, dopo l’estate, il primo anno, che copre il primo biennio del corso dei geometri ‘Costruzioni, Ambiente e Territorio’.

Una scelta che preoccupa la scuola, perché dopo una storia lunga 50 anni, questo stop potrebbe significare la chiusura in 3 anni, una volta esauriti gli studenti che hanno già iniziato il loro percorso.

La questione è già finita sul tavolo della Regione, con un ordine del giorno di Valentina Cera (Avs) e un’apertura della Giunta Cirio, che al momento non si è concretizzata in una soluzione. Ma il tema è approdato anche in Parlamento con un’interrogazione di Daniela Ruffino, parlamentare di Azione.

Mentre ieri sera il Consiglio pinerolese si è unito su una proposta, illustrata da Elisabetta Maselli (La Città Cresce) che chiede al sindaco Luca Salvai e all’assessora all’Istruzione Lia Bianco di muoversi per mantenere il serale del Buniva, promuovendo anche questo servizio e favorendo un dialogo tra le realtà coinvolte e altre forze del territorio come enti locali, associazioni e anche privati.

Uno dei nodi su cui si basa il taglio deciso dall’Ufficio Scolastico Regionale sono il numero di iscritti, ma la cifra effettiva del prossimo anno è ancora da definire, visto che c’è tempo fino al 15 ottobre per iscriversi. In ogni caso, il Buniva sta lavorando per cercare di salvare questa opportunità di formazione e continuare a raccogliere iscrizioni. È stata abbozzata un’intesa con il Cpia 5 (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti): l’ente metterebbe a disposizione insegnanti di storia e italiano, mentre il Buniva le altre materie per un totale di 19 ore la settimana, se verranno assegnate le risorse necessarie nell’organico di fatto dei docenti che si stabilisce a luglio.