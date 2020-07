Ciclovia Vento da Chivasso a Trino: affidamento dei lavori entro la fine di agosto 2021

"La Regione Piemonte dovrà provvedere ad affidare i lavori del primo lotto della Ciclovia Vento, da Chivasso a Trino, entro massimo la fine di agosto 2021". Ad annunciarlo l'assessore regionale al turismo Vittoria Poggio, in risposta al question time presentato ieri dal consigliere regionale del PD Daniele Valle in Consiglio Regionale.

L'esponente della giunta Cirio ha spiegato che il Ministero dei Trasporti aveva assegnato un contributo di oltre due milioni e 900 mila, di cui il 50% già arrivato, a fronte di un cofinanziamento regionale da un milione e 900 mila euro, per un totale di oltre 4 milioni e ottocentomila euro.

Il percorso della ciclovia si sviluppa prevalentemente lungo le sponde del fiume Po. "Per garantire omogeneità e il coordinamento dei lavori - ha spiegato Poggio - il Piemonte, in accordo con le altre regioni interessate del progetto, ha assegnato all'Agenzia Interregionale Fiume Po le funzioni relative alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica". "La gara - ha aggiunto l'esponente della giunta Cirio - per l'affidamento e consegna dei lavori dovrà essere pubblicata massimo entro la fine di agosto 2021".

"Peccato - commenta il consigliere regionale Daniele Valle - per il tempo perso e che ancora perderemo, per un progetto che aspetta da fin troppi anni" . "Oggi partirò in bici con due amici alla scoperta di Ven-To: allo stato attuale la ciclovia che collega Venezia a Torino lungo le sponde del Po, è un progetto, non una pista ciclabile già realizzata. E' ora di trasformarla in realtà" conclude l'esponente del Pd.