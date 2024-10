"The Rainbow whales", 100 balene colorate per l'ospedale Regina Margherita

Le balene sono ospitate, visionabili e prenotabili presso la sede della casa d’aste Wannenes a Torino in via Giolitti 45/c, allo storico Circolo Golf Torino La Mandria, nel negozio Y di piazza San Carlo 176, da Agorà Boutique stays in via XX Settembre 41, al Bar Guglielmo Pepe in via della Rocca 19, nella medesima via al civico 2 alla Asei Business School, e presso lo studio Lorenzo Perinetto & Partners in corso Matteotti 44 .