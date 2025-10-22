Agricoltura, Bongioanni: "Da Arpea via ai pagamenti degli anticipi Pac, i primi 43 milioni per le aziende piemontesi"

Arpea, l’organismo pagatore della Regione Piemonte per il mondo agricolo, ha iniziato in anticipo rispetto agli anni precedenti i pagamenti degli anticipi della Pac, la Politica Agricola Comune, che da regolamento comunitario si concluderanno il 30 novembre 2025. Sono in arrivo con la prima tranche 43 milioni di euro destinati a 10mila aziende piemontesi quale sostegno al reddito agricolo assicurato dal Feaga, il cosiddetto “Primo pilastro” Pac.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: «Ad appena una settimana dalla firma a Roma, il nuovo accordo nazionale Agea-Arpea dà già il suo primo frutto concreto. Sono 43 milioni di euro che, grazie al nuovo coordinamento che accelera e razionalizza la collaborazione, tramite Arpea entrano a tempo di record e in anticipo rispetto agli anni passati nelle casse di 10mila aziende agricole piemontesi sotto forma di aiuti diretti, un sostegno prezioso che va a impattare sul reddito dei nostri agricoltori. Un sollievo per le casse dei nostri imprenditori agricoli, un esempio reale di cosa significa per noi “mettere l’agricoltore al centro”, superando lungaggini burocratiche, recuperando ritardi del passato e avviando un circuito virtuoso in cui il Piemonte è oggi, assieme al Veneto, la Regione pilota in Italia».

Il cronoprogramma dell’Agenzia prevede per le prossime settimane un'altra tranche di pagamenti che vanno ad erogare un ammontare fino al 70% dell’importo ammissibile per i pagamenti diretti. Dal primo dicembre inizierà il pagamento dei saldi per il rimanente 30%, che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2026. In totale Arpea erogherà entro il 30 giugno 2026 l’importante somma di circa 185 milioni di euro.

Gli anticipi sono erogati in relazione alle domande risultate ammissibili all’esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio.

I pagamenti diretti interessati dall’anticipo del 70% sono i seguenti:

Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli PAC);

Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;

Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (Ecoschemi);

Sostegno accoppiato al reddito, esclusivamente riferito alle superfici.

Fra i compiti di Arpea c’è anche il pagamento dei sostegni del “Secondo Pilastro” Pac, il Feasr o Sviluppo rurale. Su questo fronte è in pieno corso l’attività di elaborazione dei dati per procedere anche ai pagamenti degli anticipi dello Sviluppo Rurale già nel mese di novembre.