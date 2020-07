Magliano (Moderati): "In via Brenta a Torino ancora niente metano"

"Le case di via Brenta, traversa di via Fossata, in Borgo Vittoria, ancora non sono allacciate alla rete del gas. Un fatto inconcepibile per una zona densamente popolata di una città come Torino nell'anno 2020", attacca Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale a Torino.

"Il Vicesindaco Montanari, rispondendo al mio precedente atto sul tema a febbraio 2019, non lesinava promesse sul fatto che la situazione si sarebbe risolta in tempi brevi. Ma in due anni nulla e stato portato a termine e nulla è stato comunicato con certezza ai residenti". "In Sala Rossa chiederò alla Giunta se vorrà finalmente dare seguito alle promesse, se per caso vi siano state difficoltà o lungaggini relativamente al bando o se invece si vorranno smentire le promesse dell'ex vice Sindaco".