Premio Piemonte Innovazione: Anci ha incontrato il ministro Dadone

"Sono soddisfatto di aver portato all'attenzione della ministra Fabiana Dadone l'esperienza importante di Piemonte Innovazione. Il premio, giunto alla quarta edizione, si conferma quale strumento d'eccellenza per la valorizzazione delle buone pratiche in materia di innovazione. Alla ministra abbiamo inoltre illustrato le nostre iniziative sullo smart working, forti della collaborazione con altre importanti realtà del territorio tra cui il CSI Piemonte".

Così il vicepresidente all'Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta, a margine dell'incontro con la ministra della Pubblica Amministrazione, svoltosi a Roma a Palazzo Vidoni Caffarelli, nella sede del ministero.