Nora, dopo la qualifica con EnAIP Grugliasco, si iscrive alle superiori e si diploma. Prossimo obiettivo l’Università

Nora è estroversa e curiosa, le piacciono le lingue e adora viaggiare. Ma soprattutto Nora è una persona positiva, che non si lascia scoraggiare e che non ha avuto paura di rimboccarsi le maniche per coltivare la sua passione.

Nora arriva all’EnAIP di Grugliasco dopo qualche insuccesso scolastico. “Sono di origine marocchina e fin da piccola sono sempre stata abituata a viaggiare: adoro volare in aereo e guardare il paesaggio dall’alto; per questo ho deciso di formarmi nel settore turistico, dove avrei avuto la possibilità di visitare posti nuovi e stare a contatto con gente diversa, e che mi avrebbe fatto conoscere nuove culture e nuovi sapori”.

“Sono partita quasi senza aspettative, forse con un approccio un po’ negativo - racconta. Non mi aspettavo di trovarmi così bene come poi lo sono stata nei tre anni trascorsi a lezione. Gli insegnanti mi hanno supportato sia a livello personale che lavorativo, e mi hanno lasciato qualcosa che non ho trovato da altre parti.

Lo stage poi, mi ha fatto crescere tantissimo: la ragazzina dell’inizio non c’era più! Lavorare come receptionist in un hotel è stata una bella sfida, ho accantonato le mie paure e mi sono messa alla prova al 100%. Ma è stato così che ho imparato davvero!”.

Prova che Nora ha superato eccellentemente: dopo lo stage, infatti, ha continuato a lavorare grazie a un tirocinio, cui è seguito un contratto a tempo determinato. Nora capisce che la sua passione va coltivata, che i sogni si possono realizzare “con impegno e forza di volontà, senza la quale non si ottiene nulla”, e così decide di porsi un altro obiettivo: arrivare al Diploma.

Obiettivo raggiunto quest’anno, giusto qualche giorno fa, quando Nora si è diplomata come tecnico turistico. “Devo ringraziare l’EnAIP e le persone che qui ho incontrato. Senza questa esperienza non mi sarei mai immaginata di lavorare nel settore del turismo e nemmeno di arrivare al Diploma”.

I suoi progetti non si concludono qui: “Vorrei iscrivermi all’Università per intraprendere la carriera di mediatrice interculturale o di traduttrice - racconta. So che mi dovrò rimboccare le maniche, ma sono pronta!”.