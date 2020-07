La Fondazione Time2 annuncia i risultati del primo Bando "PROSSIMI. Progetti per riattivare territori e comunità"

La Fondazione Time2 - nata su iniziativa di Manuela e Antonella Lavazza - ha concluso la valutazione delle proposte progettuali presentate in risposta al suo primo Bando - “PROSSIMI. Progetti per riattivare territori e comunità” - e ha deliberato il sostegno a 59 progetti, su 250 pervenuti e 186 ammissibili, per un impegno complessivo di € 1.000.000.



Con il Bando “Prossimi”, la Fondazione Time2 ha dato avvio alla propria azione sul territorio, con l’obiettivo di sostenere e rilanciare iniziative di innovazione e inclusione sociale promosse da enti del Terzo Settore nelle aree montane della Città Metropolitana di Torino (Valli di Susa e Sangone, Pinerolese, Valli di Lanzo, Canavese occidentale e Eporediese).

Complessivamente più di 600 enti sul territorio hanno partecipato al Bando, con una estesa distribuzione territoriale, che ha coinvolto 116 comuni, 10 Unioni Montane, l’Unione Nazionale Comuni, Comunità e Enti Montani, 26 Istituti scolastici, 130 Associazioni, 10 Aziende agricole, 18 cooperative sociali, e molti altri soggetti sul territorio.



Le proposte selezionate si rivolgono a 3 ambiti di attività:

a) “ Educazione, aggregazione e sport ” - finanziamento complessivo di 307.000 euro - permetterà l’attivazione di attività di aggregazione per bambini e ragazzi, con particolare attenzione allo sport e all’inclusione sociale, coinvolgendo scuole, associazioni sportive e di volontariato, comuni e comunità locali.

b) “ Lavoro, nuove economie e autonomia ” - impegno complessivo di 424.300 euro - finanzierà progetti di inclusione lavorativa in filiere produttive legate al territorio e alle sue potenzialità (agricoltura sociale, turismo e sostenibilità, ospitalità etica, artigianato e produzioni tipiche locali);

c) “ Cultura, cittadinanza attiva e comunità ” - stanziamento complessivo di 268.700 euro - consentirà la realizzazione di progetti di produzione teatrale, cinematografica, di eventi culturali e di attività di accompagnamento e empowerment delle persone più vulnerabili nella direzione di una maggiore autonomia (acquisizione competenze professionali, attivazione spazi civici e di socializzazione, nuove tecnologie e accesso al digitale per le persone anziane)



Dal punto di vista della distribuzione territoriale: 15 progetti interessano l’area pinerolese , 17 progetti le Valli di Susa e Sangone , 8 progetti sono rivolti alle Valli di Lanzo , 6 progetti sono relativi al territorio del Canavese Occidentale e 9 progetti riguardano l’ eporediese . Infine, 4 progetti sono trasversali ai diversi territori.



La Presidente Manuela Lavazza commenta: 'Siamo veramente contente della risposta di partecipazione da parte degli enti e dei territori. Il bando Prossimi ci ha permesso, e ci permetterà, di entrare in relazione con chi nei territori quotidianamente costruisce legami, anima luoghi, promuove opportunità. Stiamo vivendo un periodo faticoso e dominato dall'incertezza ma nei territori di montagna, nelle aree interne, non mancano immaginazione e coraggio: avremo sicuramente molte storie di questo tipo da raccontare, storie che ci parlano di cultura e relazioni, aggregazione e inclusione sociale, diversità e cambiamento."



Da fino al , le risorse impegnate permetteranno di sviluppare attività di aggregazione ed educazione non formale con bambini e giovani; percorsi di formazione ed inserimenti lavorativi per persone con svantaggio; avvio di piccole imprese sociali capaci di avere ruoli di presidio in piccoli comuni; animazione e valorizzazione delle filiere turistiche ad impatto sociale; eventi culturali realizzati in un’ottica di attivazione della comunità.

L’impegno della Fondazione proseguirà nel monitoraggio e nell’accompagnamento dei progetti. Sono previste occasioni di incontro e scambio di conoscenze finalizzate ad aumentare la capacità degli enti di costruire percorsi comuni di impatto sociale.



Tutte le informazioni sui progetti selezionati e la graduatoria ufficiale del bando sono disponibili sul sito della Fondazione Time2 www.fondazionetime2.it