Riaperta strada dei Ronchi a Cavoretto: conclusi i lavori di messa in sicurezza

"Buone notizie, oggi abbiamo fatto il sopralluogo con i tecnici della proprietà e del Comune, più la polizia municipale. I lavori di messa in sicurezza sono conclusi, la strada è riaperta. Ringrazio gli uffici per l’ottimo lavoro svolto". Così l'assessore all'urbanistica del Comune di Torino Antonino Iaria annunciando la fine del calvario su strada dei Ronchi, a Cavoretto. Chiusa a inizio luglio a causa dell'edificio pericolante ex Mayerling, la viabilità è stata ripristinata oggi rispettando alla perfezione le tempistiche imposte dalla Città all'azienda titolare.

La costruzione di un'impalcatura volta a mantenere la stabilità dell'immobile ha permesso nuovamente il transito di mezzi e persone, ripristinando la situazione originaria. Nella giornata di oggi, i rilievi tecnici hanno potuto approvare la regolarità degli interventi effettuati. Grande l'esultanza dei residenti, che nelle ultime settimane avevano sollecitato un intervento immediato da parte dell'amministrazione.

"Nei prossimi giorni - ha fatto sapere il proprietario del vecchio albergo Enrico Collino - proseguirà l’attività lavorativa di preparazione al cantiere per la ristrutturazione, i cui lavori avranno inizio al termine del nuovo iter autorizzativo, che dovrebbe essere di non lunga durata. Ci auguriamo di restituire presto a piazza Freguglia il decoro che merita e rinnoviamo le nostre scuse per il disagio causato in questi giorni".

Un risultato che ha visto la piena collaborazione del territorio con gli uffici di Palazzo Civico, specie nell'ascoltare le istanze degli abitanti nel corso di due riunioni organizzate alla parrocchia di Cavoretto per due lunedì consecutivi.

"Può esserci collaborazione istituzionale anche quando i colori e le maggioranze che sostengo le amministrazioni sono diverse. Questa ne è la prova - ha commentato il presidente della Circoscrizione 8 Davide Ricca - . Si perde e e si vince assieme, chi pensa di vincere da solo ha già perso".

"Ora avanti tutta con la riqualificazione", ha aggiunto il vicepresidente Massimiliano Miano: "chiudiamo una volta per tutte questa brutta pagina su piazza Freguglia".