Bardonecchia, Modane, Fourneaux: la marcia alpina diventa una passeggiata

I membri dell’Associazione per il Gemellaggio, Bardonecchia-Modane-Fourneaux, superando non poche difficolta, fortemente determinati a celebrare l’anniversario, propongono per quest’anno una passeggiata mattutina individuale per salire in modo autonomo al Colle della Rho, sito a quota 2451 m slm, evitando abbracci e strette di mano, per incontrare al confine, gli amici francesi della Valle della Maurienne, per un reciproco scambio di bandiere tricolori, con tanto di logo celebrativo, realizzato appositamente e per condividere in modo molto frugale e sempre a debita distanza, un pic-nic in quota.