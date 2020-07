Con Quota 100 e pensionamenti il Comune di Torino risparmia 13 milioni di euro nel 2019

I pensionamenti per anzianità e Quota 100 fanno risparmiare alle casse del Comune di Torino 13 milioni di euro. Da lunedì in Sala Rossa partirà la maratona che porterà ad approvare il rendiconto 2019, ma come spiegato oggi in commissione dall'assessore al bilancio Sergio Rolando - grazie anche al provvedimento del governo M5S/Lega - i conti del personale sono più "leggeri".