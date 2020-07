Elezioni Venaria, la candidata del Pd Schillaci presenta la lista Punto e a Capo: “Diamo voce ai cittadini”

Rossana Schillaci, candidata sindaca di Venaria per il Partito Democratico, ha presentato la lista Venaria Punto e Capo. “È una lista dedicata alla voce dei cittadini venariesi, che opera sul territorio da oltre 15 anni e oggi si rinnova anche nel simbolo incorporando un arcobaleno, che rappresenta la difesa di diritti civili, la difesa della parità di genere e la lotta al femminicidio. C'è un accordo sulla base dei progetti e dei programmi e i temi principali del percorso che faremo insieme saranno cultura, turismo e mobilità sostenibile”.

Lucia Moda, un lungo impegno nella macchina amministrativa, ha vissuto in prima persona le Olimpiadi 2006 e la nascita della linea metropolitana di Torino, socia CAI con alle spalle un’importante esperienza da consigliere a Usseglio. “Venaria ha bisogno di rinascere, di trovare un nuovo percorso, Venaria deve essere rigenerata. La città va cambiata insieme grazie alle esperienze civiche della città. Venaria ha un grande potenzialità turistica ma non ha, ad oggi, un Ufficio del Turismo, un punto qualificante del programma è dunque il turismo che deve viaggiare, però, di pari passo con la cultura. Deve nascere un polo turistico che partendo dalla nostra città dia nuova linfa al commercio e alle attività locali e prosegua verso le vallate, toccando la bellezza delle Valli di Lanzo e del Canavese”.

Andrea Tigli è una figura nota della società associazionismo locale “Mentre stavamo costruendo la candidatura di Rossana Schillaci abbiamo visto un interessamento crescente da parte del mondo civico, da persone e cittadini che non hanno mai operato in modo attivo nella vita politica e amministrativa della città ma che avevano idee e proposte nuove, precise, sensate per dare nuova vita a Venaria”.

Martina Olivero, laureata in biologia, dipendente dell’Università degli Studi di Torino “Ho sempre vissuto la politica in modo indiretto tramite mio marito e qui ho trovato un modo per avvicinarmi a questo mondo in un ambiente stimolante culturalmente, ricco di idee e progetti.

Per informazioni e contatti:

Sito web: https://rossanaschillaci.it

Whatsapp: 392 020 90 77

e-mail: programma@rossanaschillaci.it