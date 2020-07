I Verdi manifestano davanti alla Gran Madre: "Vogliamo un albero per ogni torinese e puntiamo alle Comunali"

Una città più sostenibile. E' quello che stanno chiedendo in queste ore i manifestanti che hanno dato vita a un flash mob nei pressi della Gran Madre, lungo il corso del Po. Si tratta di attivisti dei Verdi e di Volt, che hanno anche srotolato un lunghissimo striscione ("L'onda del cambiamento, lungo 15 metri") per riaccendere i riflettori sulla questione ambientale, anche a Torino.

Quella che in origine doveva essere una marcia, con destinazione Parco Michelotti, si è risolta in realtà in un presidio, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e di sicurezza alla luce dell'emergenza sanitaria del Covid.

"Siamo qui - dice Tiziana Mossa, portavoce regionale dei Verdi Europa Verde - per dare dimostrazione che esiste chi vuole il cambiamento. Vogliamo un albero per ogni residente per abbattere lo smog in una città molto inquinata e investimenti che siano fatti in un'ottica green, senza dimenticare il lavoro e il sociale: serve il Green new deal che creai posto di lavoro, incentivi l'elettrico e il trasporto pubblico". Da qui, l'annuncio anche della partecipazione alle prossime Comunali, anche a costo di correre da soli con un proprio candidato. "E un posto per ogni bambino negli asili pubblici, per dare modo ai genitori di tornare al lavoro".

"Il dialogo è aperto a tutti, ma se i temi non saranno percepiti, siamo pronti a fare la nostra lista come Europa verde e scenderemo in campo da soli, puntando su ragazzi, facce e persone nuove: vogliamo dare voce a quelle associazioni che per molto tempo sono state emarginate", aggiunge Mossa.

Anche da manifestazioni così, cerca di riprendere vigore un movimento Verde che in Italia, a differenza del resto d'Europa, non ha avuto più la ribalta dei decenni scorsi. "Si è pensato per tanto tempo che l'ambiente fosse un argomento di nicchia, ma non è così. Non siamo un partito del No: vogliamo fare capire, come capita negli altri Paesi Europei, con parole semplici che l'ambiente coniugato al lavoro porta anche occupazione. Un connubio vincente, che segue anche un cambio generazionale".