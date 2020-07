In bici sulla ciclabile: ragazza travolta da un'automobile a Nichelino

Attimi di paura, questa mattina a Nichelino. Una ragazza di trent'anni in sella alla sua bicicletta stava percorrendo via Cuneo sulla pista ciclabile. Giunta all'incrocio con via Antonelli è stata travolta da un uomo alla guida di una Fiat Stilo che per immettersi su via Cuneo non dava precedenza alla giovane in bicicletta.