Fondazione CRT accende in Piemonte e Valle d’Aosta 122 eventi di musica, teatro e danza

Nella Fase 3 vanno in scena in Piemonte e Valle d’Aosta 122 eventi di musica, teatro e danza, sostenuti da Fondazione CRT nell’ambito della prima sessione di Not&Sipari 2020: il bando dedicato alle rassegne culturali e agli spettacoli dal vivo, quest’anno anche in digitale. A beneficiare delle risorse sono associazioni non profit, enti locali e istituti didattici di alta formazione, che promuovono sia grandi rassegne sia eventi di rilevanza locale.

Una seconda tranche di contributi sarà assegnata dalla Fondazione CRT alle iniziative in programma da ad . Il bando è online fino al 15 settembre sul sito www.fondazionecrt.it

“Far ripartire la cultura vuol dire ‘riaccendere’ finalmente le comunità e innescare meccanismi virtuosi di crescita e sviluppo, ancora più strategici oggi, dopo la drammatica emergenza sanitaria – afferma il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia –. Con Not&Sipari Fondazione CRT investe in centinaia di eventi di musica, teatro e danza, che arricchiscono l’offerta di spettacoli dal vivo sul territorio e rappresentano occasioni di partecipazione e inclusione sociale, anche grazie al prezioso lavoro di ‘tessitura’ svolto dalle associazioni, dalle istituzioni locali e dagli enti non profit”.

“Sostenere lo spettacolo dal vivo e, più in generale, la cultura, continua ad essere una priorità per Fondazione CRT: si tratta di un comparto fondamentale non solo per la formazione e la crescita delle comunità ma anche, va ricordato, come settore rilevante dell'economia le cui professionalità vanno supportate specie nell'emergenza attuale determinata dal COVID, in cui l'intera filiera è stata oggetto di tutele decisamente limitate rispetto ad altri settori – dichiara il Segretario Generale della Fondazione CRT Massimo Lapucci –. Oltre all’erogazione di risorse, il contributo di Fondazione CRT con il progetto Not&Sipari va nella direzione di accompagnare gli enti verso un approccio maggiormente sostenibile, attraverso il capacity building, lo sviluppo di network e l'arricchimento dell’offerta anche sul digitale”.

Nel Torinese hanno vinto il bando della Fondazione CRT, in particolare, il Flower Festival, quest’anno trasferito all'Hiroshima Sound Garden, Borgate dal vivo, il festival delle borgate e dei piccoli comuni alpini, il Festival Teatro & Letteratura 2020 | Exilles- Fenestrelle i due forti.

Nel Cuneese, tra i tanti eventi sostenuti, si segnalano “Collisioni”, il festival internazionale di circo Mirabilia e l’Anima Festival, che riporta la musica live in Granda, nella massima sicurezza.

Nella provincia di Alessandria, i contributi vanno al progetto Stagione Musicale “Armonie in Valcerrina 2020” e alla XXII edizione del Festival Internazionale itinerante “Echos 2020. I Luoghi e la Musica”, che ambienta concerti di altissima qualità in chiese, castelli, pievi, abbazie, teatri e palazzi storici, musei.

Tra le proposte nell’Astigiano si segnalano Saltinpiazza 2020 di Viarigi, il Festival di arte di strada e circo contemporaneo più antico del Piemonte, e la Rassegna Musicale Monferrato On Stage ad Aramengo.

Nel Biellese Note&Sipari sostiene “Piemonte in musica” di Tigliole e il decennale di Reload Sound Festival, evento protagonista dell’estate musicale nella zona.

Nella provincia di Novara ricevono un contributo la XVI edizione del Novara Gospel Festival, il Teatro sull’acqua di Arona e il NovaraJazz.

Nel Verbano-Cusio-Ossola Fondazione CRT finanzia il Festival di Stresa e Tones on the Stones, che trasforma le cave d’estrazione in maestosi teatri.

Nel Vercellese il sostegno va al Concorso Internazionale Valsesia Musica 2020 e al Jazzrefound Festival 2020.