Lettera aperta dei lavoratori ex Embraco al premier Conte: "Il ministro Patuanelli è assente"

" Esprimiamo il nostro disappunto, la nostra delusione e la nostra rabbia riguardo a come il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli sia completamente assente dalla gestione della nostra crisi ": inizia con queste parole la lettera aperta che le lavoratrici e i lavoratori ex Embraco invieranno al premier Conte per chiedere provvedimenti urgenti da parte del Governo.

Il testo del documento è stato letto, davanti al palazzo della Regione in Piazza Castello, prima dell'incontro con l'assessora Elena Chiorino e il presidente della Regione Piemonte Alberto Ciro: "La re-industrializzazione - ha arringato il segretario provinciale Fiom Edi Lazzi - deve essere fatta: il Governo, e in particolar modo Patuanelli, se ne è fregato della nostra situazione e non si è preso le proprie responsabilità. Se vogliono fare qualcosa devono intervenire subito e direttamente perché è impensabile che un privato prenda in carico 400 lavoratori con uno stabilimento vuoto. Noi vogliamo crederci chiamando in causa Conte."