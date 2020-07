Preioni e Leone (Lega Salvini Piemonte): “Nuovi strumenti di contrasto alla proliferazione degli ungulati, una risposta concreta al grido di dolore dei nostri territori”

Nella seduta di oggi l’aula di Palazzo Lascaris ha approvato la proposta di legge che permetterà ai cacciatori di accedere con mezzi a motore su strade comunali sulle quali ne è interdetto il transito per consentire il prelievo dei cinghiali abbattuti. Un provvedimento fortemente sostenuto dal gruppo consigliare della Lega, che già era intervenuto sulla legge regionale sulla caccia per allinearla al quadro normativo nazionale nell’ottica di contrastare in maniera ancora più incisiva il proliferare della fauna selvatica che tanti danni sta arrecando alla nostra agricoltura e alla sicurezza delle nostre strade.