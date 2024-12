Emiliano Paoletti lascia la direzione del Polo del '900: “Una realtà che continuerà a crescere”

A poco meno di tre anni dall'inizio della sua avventura, Emiliano Paoletti lascia l'incarico di direttore del Polo del '900. Aveva a sostituito dal 1° aprile 2022 Alessandro Bollo, arrivato al termine del suo doppio mandato.

L’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa di fine anno del Polo del ‘900.

“Devo ringraziare chi mi ha aiutato nel mio percorso qui. È un passaggio brusco che non avevo previsto. A volte le cose vanno così. Ho confermato ieri al consiglio tutta la mia disponibilità per accompagnare nei mesi avvenire fino alla prossima direzione. Questa è una struttura che continua e continuerà a crescere, un luogo che si amplia con le persone che lo abitano” commenta Paoletti, che chiuderà il mandato a fine gennaio per per ricoprire un nuovo incarico a Venezia.

Il nuovo direttore sarà selezionato tramite bando già online.