Università, Disabato (M5S): "La Regione intervenga per garantire borsa di studio a chi rischia di non terminare il tirocinio in tempi utili a causa del Covid"

"Dalla Regione non sono state ancora fornite garanzie certe agli studenti e alle studentesse che durante il periodo di emergenza sanitaria non hanno potuto accedere ai tirocini e quindi ottenere per tempo i crediti necessari per beneficiare delle borse di studio e dei servizi abitativi. Oggi abbiamo portato questa problematica all’attenzione della Giunta regionale per sapere se e come intenda intervenire per venire incontro alle esigenze del mondo studentesco, in particolare per quanto riguarda il corso di laurea in infermieristica" lo afferma la consigliera regionale Sarah Disabato (M5S).