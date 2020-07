Volpiano, nuovo regolamento Imu e riduzioni per la tassa rifiuti

Per quanto riguarda la Tari, il Consiglio comunale ha ampliato la platea delle famiglie che possono richiedere una riduzione per il 2020. Oltre alle agevolazioni già previste (esenzione totale per i nuclei familiari con Isee inferiore a 3mila euro, riduzione del 70 per cento per quelli con Isee superiore a 3mila euro e fino a 5.200 euro, e riduzione del 50 per cento per quelli con Isee inferiore a 8mila euro nei quali sono presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66 per cento), sono state previste una riduzione massima del 30 per cento per i nuclei familiari con Isee superiore a 5.200 euro e fino a 8.265 euro, e una riduzione massima del 10 per cento per quelli con almeno quattro figli a carico e Isee non superiore a 20mila euro, destinando per queste ultime due misure la somma di 20mila euro (qualora le richieste dovessero superare la somma stanziata le agevolazioni verranno ridotte in proporzione). Per ottenere l'agevolazione bisogna essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti dell'esercizio precedente e presentare domanda entro il 15 ottobre 2020. Inoltre, per il solo anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza Covid-19, per le utenze non domestiche che dichiarino che la loro attività è rimasta chiusa nel periodo del lockdown e di non aver svolto nessun tipo di attività in tale periodo, è riconosciuta una riduzione del 25 per cento della quota variabile della tariffa; anche in questo caso, la domanda va presentata entro il 15 ottobre 2020.