L84 di Volpiano ora è Dual

Finalmente Futsal e Calcio si incontrano per i bambini della L84.

Un doppio percorso, un’unica metodologia. Claudio Marchisio: ​“La formazione di base data dal Futsal è l’arma in più dimolti dei campioni che ho incontrato nella mia carriera, come Douglas Costa e Neymar. Crescere con i metodi del calcio a 5 ed imparare su entrambi i terreni di gioco, sarà una grande opportunità per tutti i nostri piccoli campioni”.

A partire dalla stagione 20/21, per i bimbi della L84 ci sarà una grande novità: futsal e calcio insieme. Attraverso un programma che alternerà sedute di allenamento e competizioni di Futsal con quelle di Calcio, i bambini da 5 a 9 anni si cimenteranno in entrambe le discipline. E il divertimento raddoppia.

“La nostra metodologia insegna ai piccolini tecnica, coordinazione e velocità di pensiero che saranno utili per qualunque sport essi possano decidere di fare nel corso della vita. Con questo doppio percorso, allarghiamo le opportunità per il giocatore: sarà lui a decidere quale tipo di calcio lo diverte di più” le parole del Direttore Tecnico della L84 Rodrigo De Lima,

Il programma L84 Dual sarà attivo dal prossimo settembre.

Per tutti coloro che fossero interessati, possono inviare una email a ​info@l84.it