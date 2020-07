Comunali 2021, Versaci (M5S) all'ex sindaco Castellani: "Venga a Palazzo Civico a vedere cosa ha fatto l'amministrazione Appendino"

In questa calda estate - che porterà ad un autunno, inverno e primavera ancora più caldi dal punto di vista politico sulla scena torinese - prosegue lo scontro Pd/M5S in vista delle comunali. E a mantenere la posizione in prima linea nel campo politico pentastellato è Fabio Versaci, uno dei pochi ad aver annunciato pubblicamente che non si ricandiderà nel 2021 per scelta personale.

Ieri in un post su Facebook aveva puntato il dito contro l'ex vicesindaco Guido Montanari, che aveva partecipato ad un incontro pubblico della coalizione di centrosinistra per le elezioni. "Se per creare - aveva scritto ieri - il fronte anti Appendino ci si ritrova allo stesso tavolo con Lo Russo, che ha sempre detto peste e corna del suo collega Montanari, allora c'è un problema grosso. Questo più che il fronte anti Appendino rischia di diventare un aiutino alla Lega".

Oggi Versaci replica invece all'ex sindaco Valentino Castellani, che in un'intervista sui quotidiani sostiene l'impossibilità di un'alleanza con il M5S "per una questione di coerenza, visto che da 4 anni fanno opposizione raccontando ogni giorno quanto la città sia in declino e quanto quest'amministrazione sia priva di visione".