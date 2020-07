Coronavirus: nessun decesso nella giornata di oggi, ma si contano altri 25 pazienti guariti

Continua la frenata del Coronavirus in Piemonte: secondo gli ultimi dati dell'unità di crisi, infatti, non si registrano decessi nella giornata di oggi, così come sono stabili i ricoveri sia in terapia intensiva che non intensiva.

Si contano invece 10 contagi in più, ma ben 25 guarigioni rispetto alla giornata di ieri. Dunque i numeri totali portano le guarigioni a 26.077 (con altre 651 persone in via di guarigione, in attesa del secondo tampone negativo) e nella sola Torino se ne contano 1098, quattro più di ieri.

I decessi restano 4128, mentre i contagi salgono a 31.646.