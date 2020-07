Due latitanti in manette, incastrati dopo un normale controllo in strada della Polizia

Avevano ancora oltre 5 anni di carcere da scontare, ma erano riusciti a sfuggire alla giustizia. Fino a domenica, quando gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia li hanno fermati per un normale controllo in strada.

I poliziotti li hanno visti parlare a bassa voce in Piazza della Repubblica; i due sono poi entrati nell’interno cortile di uno stabile. Al passaggio della pattuglia di Polizia un altro cittadino marocchino, seduto poco distante sul marciapiede, si alza di scatto e corre all’interno del cortile; gli agenti sentono nitidamente la parola “Polizia” fra le sue frasi in arabo.



Evidentemente stava facendo da palo e la sua intenzione era avvisare il complice. I poliziotti sono riusciti però a bloccare tutti e tre; il primo cittadino marocchino, 39 anni, è stato trovato in possesso di 2 frammenti solidi di hashish, per circa 40 grammi, uno dei quali stava per essere acquistato dall’acquirente italiano. Lui e il complice, di 45 anni, sono stati tratti in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Inoltre, il più giovane è risultato colpito da un ordine di cattura europeo emesso nel Novembre 2018, sempre per reati inerenti agli stupefacenti. L’uomo dovrà scontare 1 anno, 7 mesi e 10 giorni di reclusione.

Sono invece 4 anni e 8 giorni quelli che deve ancora scontare un cittadino egiziano di appena vent’anni, controllato nelle vie del centro di Torino: il giovane era sprovvisto dei documenti d’identità ed è stato accompagnato negli uffici del commissariato. Da questi approfondimenti emergono tutti i suoi precedenti, anche da minorenne.