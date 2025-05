Blocco Euro 0 e 1 a Torino, i motociclisti sgasano per protesta davanti al Comune [VIDEO]

In Piemonte da ottobre 170mila moto Euro 0, 1 e qualche Euro 2 rischiano di stare ferme nei garage. Bloccate ai box per lo stop ai mezzi più inquinanti. Con loro anche i centauri, che utilizzano i loro bolidi per spostarsi in città ed andare al lavoro, e che questo pomeriggio hanno dato vita ad un presidio davanti al Comune di Torino.

Varchi ambientali

Attualmente infatti questi mezzi possono circolare dal 15 aprile al 15 settembre, mentre per i restanti sette mesi devono stare fermi. Con l'autunno 2025 però scatteranno ulteriori blocchi, che colpiranno anche le due ruote più vecchie.

Sui corsi e strade più grandi di accesso a Torino, nella zona nord e sud, dovrebbero essere attivati dei varchi ambientali con telecamere che fotograferanno le targhe dei motocicli.

Il perché della protesta

E sanzioneranno quindi gli Euro 0, 1 e qualche 2. "L'impatto ambientale delle nostre moto - spiegano i manifestanti, che hanno deciso di far sentire la loro voce sgasando davanti al Comune - è pressoché irrilevante, mentre genera conseguenze negative significative per l'intero indotto legato ai motocicli prodotti fino al 1992".

"Questa misura - continua - colpisce duramente meccanici, manutentori e appassionati, provocando perdite economiche e rischiando di cancellare un prezioso patrimonio storico e affettivo".

Molte di queste moto radunate davanti a Palazzo Civico non sono semplici mezzi di trasporto, ma rappresentano veri e propri pezzi di storia, simboli di passioni personali. "Vietarne la circolazione significa obbligare i proprietari a rinunciare ad una parte importante del proprio passato e a dover abbandonare veicoli mantenuti con cura e dedizione". I numeri

In Italia ci sono poco meno di 7millioni e mezzo di moto: di queste 506mila circolano in Piemonte e 170mila sono Euro 0, 1 e un pezzo 2. A schierarsi accanto ai manifestanti il capogruppo della Lega nella Circoscrizione 4 Carlo Emanuele Morando: "Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, a livello continentale tutte le moto producono appena l'1,3% delle emissioni. E' una battaglia sacrosanta: le moto snelliscono il traffico e non rimangono in coda in piazza Baldissera".