Centrale del latte: sul mercato arriva la nuova proposta di Yyogurt

Centrale del Latte di Torino, leader in Piemonte per la produzione e distribuzione di latte e alimenti freschi, presenta un nuovo Yogurt. Si tratta di YYOGURT, 100% naturale, in vasetto in carta riciclabile e in monoporzione da 115

grammi, nei gusti albicocca, caffè, fragola e mango.

Con una shelf life di 40 giorni, dalla ricetta cortissima con pochi e semplici ingredienti come latte, fermenti e frutta, ha una consistenza ricca e vellutata ed è senza aromi, addensanti, coloranti o conservanti ed è realizzato con solo latte

fresco Italiano.

L’azienda, che mai si è fermata nel periodo di emergenza sanitaria in Italia, continuando a produrre, attiva notte e giorno e distribuendo i propri prodotti freschi in oltre 6000 punti vendita in Piemonte presenta una novità in linea con la filosofia aziendale ovvero “green oriented”.





Il vasetto di YYOGURT è infatti riciclabile perché in carta e non più in plastica CON Il vasetto di YYOGURT è riciclabile 100% nella carta.

Accompagnato da una campagna di comunicazione prevalentemente digitale che durerà tutta l’estate, il nuovo YYOGURT è distribuito nei canali della GDO, Normal Trade e HORECA ed è in vendita nel reparto frigo.