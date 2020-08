Distretti a due velocità: a inizio 2020 bene Ict, spazio e agroalimentare, male moda e meccanica

Le proiezioni per il secondo trimestre 2020 fanno pensare ad una contrazione ancora più marcata delle esportazioni, non solo per i distretti piemontesi, ma per l’economia italiana nel suo insieme. Le prime indicazioni disponibili per maggio e giugno segnalano invece un rimbalzo dei livelli di attività, in seguito alla riapertura delle attività produttive e commerciali.

“È un momento delicato e ci vorrà del tempo per recuperare quanto perso, soprattutto nei settori specializzati in beni d’investimento e durevoli - commenta Teresio Testa, Responsabile della Direzione regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria -. Ci sono però anche nuove prospettive di mercato da cogliere e ci sono in questa Regione le capacità per farlo. Mi riferisco all’economia green, per la quale abbiamo messo a disposizione 50 miliardi di finanziamenti specifici. Dobbiamo investire nell’ambiente e nel turismo, settore al quale offriamo dilazioni di pagamento fino a 36 mesi. Siamo pronti per acquisire il credito d’imposta per Ecobonus e Sismabonus: un’ottima opportunità per rinnovare il nostro patrimonio immobiliare e far ripartire il settore edile. In questi anni abbiamo avviato un sistema per il supporto all’innovazione tecnologica e alle start-up che passa anche attraverso il nostro Innovation Center di Torino e che rafforzeremo con una sempre più efficace collaborazione con Università e centri di ricerca. Nei primi sei mesi le richieste di finanziamenti delle pmi per 2 miliardi di euro, che da noi hanno avuto risposta positiva, sono un indicatore di un’economia in movimento. Fondamentale preservare la catena di valore delle filiere: abbiamo moltiplicato gli sforzi per coinvolgere sempre più aziende capo-filiera che possano garantire con la loro solidità un accesso al credito facilitato alle realtà minori ad esse collegate”.