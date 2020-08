Casa della Salute Valdese, niente cure odontoiatriche da cinque mesi. Magliano: "Ora è vera emergenza"

"I servizi odontoiatrici della Casa della Salute Valdese di via Silvio Pellico a Torino, tra le poche opportunità di accedere a questo tipo di prestazione sanitaria per tanti torinesi che non possono permettersi il privato, non hanno ancora ripreso l'attività dopo il lockdown. Ancora non è stata comunicata una data certa per la riapertura. In tanti stanno rinunciando a curarsi, con le conseguenze che si possono intuire. La Regione Piemonte nega il permesso per la riapertura alla luce di alcune criticità oggettive: affronterò il tema a Palazzo Lascaris" lo afferma Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati.

"«Buongiorno, vorrei prenotare una visita». «Non abbiamo ancora ripreso l'attività odontoiatrica dopo l'emergenza da COVID-19». «E quando riaprirete?». «Non lo sappiamo ancora» . Chiunque abbia provato a fissare un appuntamento odontoiatrico presso la Casa della Salute Valdese (via Silvio Pellico 19 a Torino) si è sentito dare, in queste settimane, risposte simili: da cinque mesi - dall'inizio del lockdown - la struttura infatti è ferma e non ha ancora ripreso l'attività. Nessuna data, nemmeno ipotetica, per la riapertura. Difficile che si riprenda prima dell'autunno. Altre realtà analoghe, quali Pinerolo e Rivoli, funzionano a pieno regime da fine maggio. La Regione nega il permesso per la riapertura: tra gli altri problemi riscontrati, manca una fornitura sufficiente di DPI".