Collegno ricorda la strage di Bologna del 2 agosto 1980

Ed è incominciando dai piccoli cittadini che Collegno forma le generazioni di domani, contribuendo a non dimenticare fatti che hanno lasciato un segno. Per questo la città ha scelto di dedicare alcune delle scuole e gli istituiti a personalità importanti, ma anche a fatti storici, come quello della strage di Bologna del 2 agosto 1980, l’attentato commesso alla stazione ferroviaria, in cui hanno perso la vita 85 persone.