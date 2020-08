Rider in protesta davanti alla sede Filt-Cgil: mattinata di tensione in via Sacchi

Mattinata di tensione presso la sede Filt-Cgil di Torino, in via Sacchi 31, dove 25 rider si sono date appuntamento per protestare contro il sindacato. Dopo aver appeso uno striscione “Basta tavoli fuffa, vogliamo contratti subito. Rider in lotta” i manifestanti sono rimasti davanti alla sede della Filt-Cgil rea, secondo loro, di non fare abbastanza per tutelare gli interessi della categoria di lavoratori.