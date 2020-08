Ugo Nespolo mette la sua firma anche sulla stazione della metro di Porta Nuova [FOTO e VIDEO]

Ugo Nespolo ha completato la propria “collezione” di stazioni della metropolitana di Torino. L'artista, infatti, ha aggiunto il tassello mancante realizzando la 21esima opera d'arte sulle pareti della banchina di Porta Nuova: si tratta di un'installazione con pannelli in alluminio colorato raffiguranti le diverse tipologie di persone che tutti i giorni popolano i treni sotterranei.

Da oggi i passeggeri potranno quindi godere di nuovo colore: “Questa stazione – ha spiegato Nespolo – era rimasta orfana di decorazioni perché molto complessa: inizialmente avevo pensato a delle proiezioni ma si trattava di una soluzione difficile. Dopo alcuni studi, e ragionando sui mezzi a disposizione, abbiamo optato per un'idea semplice ed economica che desse l'idea del movimento e, perché no, portasse un po' di allegria, gioia e dinamicità per dare vita ai quattro angoli di salita e discesa della stazione più importante della città.”

Soddisfatta dell'iniziativa anche l'assessora ai trasporti della Città di Torino Maria Lapietra: “I cittadini - ha commentato – stanno riscoprendo gli spazi e ritrovando la voglia di alzare la testa e guardare cose belle. A loro stessi non piace entrare in luoghi bui e non puliti: la nostra metropolitana, luminosa e valorizzata dalle opere del maestro Nespolo, ha un aspetto differente rispetto ad altre più antiche e meno curate; in questo modo vengono anche vandalizzate di meno e trattate con più rispetto da chi le frequenta.”

L'occasione è utile anche per una riflessione sul trasporto pubblico post-lockdown: “Avevamo raggiunto – ha proseguito Lapietra – il 50% del bacino d'utenza precedente: nonostante il periodo estivo, e l'interruzione del servizio per lavori, noto con piacere che i cittadini stanno utilizzando molto la metropolitana e le ringrazio perché sono tutti dotati dei dispositivi di protezione individuale. Piano piano stiamo riprendendo fiducia.”

All'inaugurazione hanno partecipato anche l'assessore alla cultura Francesca Leon, l'amministratore unico di InfraTo Massimiliano Cudia e l'amministratore delegato di Gtt Giovanni Foti.