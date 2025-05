Caos burocrazia? Nel mondo dell’edilizia torinese la riposta prova a darla Penelope

Una nuova piattaforma che faccia da angelo custode a tutti i professionisti che operano con l’edilizia e, in particolare, con le norme legate alla città di Torino.

Penelope, la proposta torinese

Si chiama Penelope ed è stata ideata da tre fondatori che sono proprio torinesi come Cesare Rosa Clot, Marco Palombo e Martina Ramella Gal. “La nostra idea è partita intorno al 2017. L’intenzione era creare un chatbot per rispondere ai quesiti dei professionisti del settore. Volevamo portare fuori dalla Pubblica Amministrazione le informazioni, ma non c’era ancora la tecnologia idonea”, dice Rosa Clot.

“Tecnologia che è arrivata un paio di anni fa, con Chat Gpt - aggiunge Palombo -dando vita a un agente di intelligenza artificiale. Ora è una web app non ancora online, ma in fase di sperimentazione con la normativa torinese, per provare a coinvolgere i professionisti: tecnici, agenti immobiliari e chiunque abbia legami con il mondo delle pratiche edilizie”.

Da Torino al resto del territorio

Ma questo strumento può essere ampliato a qualunque territorio e qualunque normativa. Come spiega Ramella Gal, “abbiamo da poco concluso la prima fase di sperimentazione di 30 giorni. La seconda fase partirà a breve e contiamo di andare online entro la fine del 2025”.

Alleato dei professionisti

Una volta operativa, Penelope potrebbe essere un alleato prezioso per i professionisti. “Questo strumento di intelligenza artificiale è un alleato prezioso per noi agenti immobiliari - dice Claudia Gallipoli, presidente di Fiaip Torino - ci permette di offrire risposte ai clienti e di accompagnarli al meglio nelle fasi della compravendita, accelerando le procedure. E chi, come noi, lavora ogni giorno nel mondo immobiliare, sa bene che avere informazioni precise fa la differenza tra una pratica gestita con efficienza e una bloccata da lungaggini o incertezze".